Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PNL și PSD pregatesc un nou pachet de masuri fiscal-bugetare care sa se aplice de anul viitor, potrivit tvrinfo. Comisia Europeana face presiuni pentru taierea mai multor facilitați. Premierul Ciolacu a declarat ca Romania are nevoie de o reforma a sistemului bugetar: “Lucrurile acestea nu se…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a anunțat ca vrea negocieze cu noua Comisie Europeana un acord de șapte ani pentru a readuce bugetul Romaniei la ținta de 3% deficit, transmite Agerpres . El susține ca toata țara se afla intr-o perioada de dezvoltare accelerata și ca investițiile trebuie sa continue.…

- Marcel Ciolacu a declarat ca nu vor exista cresteri de taxe si impozite IN 2025, la fel cum este exclusa cresterea TVA. Premierul Marcel Ciolacu a afirmat marti, la lansarea celei de-a 22-a editii a lucrarii „Carta Alba a IMM-urilor din Romania”, ca Romania are o mare problema – evaziunea fiscala, insa…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat marti, la lansarea celei de-a 22-a editii a lucrarii "Carta Alba a IMM-urilor din Romania", ca Romania are o mare problema – evaziunea fiscala, insa combaterea acesteia trebuie facuta dupa analize de risc, nu dupa controale aleatorii, empiric, care nu se mai fac niciunde…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca se bucura ca Autoritatea de Supraveghere Financiara propune oficial prelungirea plafonarii tarifelor RCA pana la 30 septembrie 2024, el aratand ca este o masura necesara pentru a impiedica aparitia unor dezechilibre in piata. In sedinta intra si o ordonanta…

- Stabilitatea economica și continuarea procesului de reforme sunt direcții de acțiune pe care Guvernul le urmarește pentru consolidarea economiei romanești, a afirmat premierul Marcel Ciolacu la intalnirea cu reprezentanții Bancii Mondiale. ”Fondurile europene din Planul Național de Redresare și Reziliența…

- Premierul Marcel Ciolacu are o versiune mai optimista decat ambasadoarea SUA cu privire la momentul in care cetațenii Romaniei vor fi scutiți de vizele pentru SUA. Premierul Ciolacu a declarat ca discuțiile purtate intre oficiali din Romania și SUA vor duce “in acest an la o decizie de eliminare a vizelor”.…

- Premierul Marcel Ciolacu le-a raspuns sindicalistilor din muzee care i-au oferit acestuia un contract de voluntariat pentru patru ore pe zi si le-a spus ca se pune la dispozitie, daca este nevoie si merge voluntar la Muzeul Antipa, de „Noaptea muzeelor”, pentru ca e cel mai aproape de Guvern. „O sa…