- Diplomatia rusa a dat asigurari sambata ca trimiterea in Ucraina de tancuri grele britanice Challengers 2, anuntata de Londra , nu va face decat „sa intensifice” luptele si are sanse mici de a inversa situatia pe front, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . „Trimiterea de tancuri nu va grabi in niciun…

- Marea Britanie va furniza Ucrainei tancuri Challenger 2, devenind prima tara care trimite tancuri grele de factura occidentala pentru a ajuta Kievul in fata invaziei ruse, a anuntat sambata Downing Street, relateaza AFP. Intr-o convorbire cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, prim-ministrul…

- Rusia intentioneaza sa duca o campanie prelungita de atacuri cu drone iraniene pentru a ”epuiza” Ucraina, a declarat luni, 2 ianuarie, presedintele Volodimir Zelenski, in mesajul sau din fiecare seara, relateaza Reuters și Agerpres . ”Avem informatii ca Rusia are in plan un atac prelungit cu drone (iraniene)…

- Vizita subliniaza faptul ca Statele Unite vor sustine Ucraina ”att timp cat va fi necesar”, a anuntat intr-un comunicat in care a facut public in mod oficial evenimentul o purtatoare de cuvant a Executivului american, Karine Jean-Pierre. Aceasta vizita, in cadrul careia se va anunta un nou sprijin american…

- Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat joi ca armata rusa va gasi o cale de a contracara, un „antidot” la sistemul de aparare aeriana Patriot pe care Statele Unite il vor furniza Ucrainei, aflata sub presiunea bombardamentelor Moscovei, relateaza Reuters si France Presse. „Cat despre Patriot, este…

- Președintele rus Vladimir Putin a susținut, miercuri, la Moscova, in timpul unei reuniuni de bilant cu responsabilii din domeniul apararii, ca este „mai bine” ca razboiul din Ucraina „s-a intamplat astazi decat maine”, relateaza CNN . „A devenit evident ca ciocnirile cu aceste forțe, inclusiv in Ucraina,…

- In scrisoare deschisa transmisa vineri pentru a marca noua luni de la invazia rusa, Papa Francisc a sugerat ca Kievul va fi nevoit sa faca unele concesii pentru a pune capat razboiului cu Rusia, relateaza Reuters, preluata de Agerpres.Papa Francisc a salutat taria ucrainenilor in fata asaltului violent…