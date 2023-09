Guvernul premiază ”mamele eroine” Numarul scazut al populației in Romania este o problema reala, iar Guvernul pregatește mai multe masuri prin care sa creasca sporul natural. Astfel, a intrat in vigoare majorarea cu 50% a indemnizației de creștere a copilului pentru familiile cu mulți copii. Alocația lunara pentru creșterea copilului este de 85% din venitul net mediu realizat in ultimele 12 luni, din ultimii doi ani anteriori nașterii. Aceasta inseamna ca parinții de gemeni vor primi o subvenție de 127,5%. Deci daca salariul mediu pe economie este de 6.000 de lei, subvenția pentru o mama cu gemeni va fi de 5.100 + 2.550 = 7.650… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

