- Potrivit lui Caciu, plafonul pentru cele doua programe este de 10 miliarde de lei pentru anul viitor. “Pe de o parte s-a plecat de la rezultate – programele au functionat foarte bine – si e un semnal ca Guvernul intentioneaza in continuare sa finanteze economia prin orice fel de instrumente, mai…

- “Avem in fața un buget echilibrat și realist. Ținta comuna este reducerea deficitului bugetar. Suntem foarte responsabili in respectarea angajamentelor cu partenerii externi. Bugetul pentru anul viitor incurajeaza investițiile. Este bugetul cu cea mai mare alocare a investițiilor”, a spus Nicolae Ciuca.…

- Guvernul a adoptat bugetul asigurarilor sociale, care asigura și creșterea punctului de pensie cu 10% incepand cu data de 1 ianuarie 2022, a anunțat Adrian Caciu, ministrul Finanțelor. Potrivit acestuia, valoarea punctului de pensie creste de la 1.442 lei, cat este in prezent, la 1.586 lei. Actul normativ…

In cursul zilei de luni, Guvernul a adoptat bugetul asigurarilor sociale, care…

- Schema a fost aprobata in conformitate cu conditiile stabilite in Cadrul temporar privind ajutorul de stat, amendat la data de 18 noiembrie 2021. Potrivit acestei scheme, sprijinul public va lua forma unor granturi directe. „Executivul comunitar a concluzionat ca masura este necesara, adecvata si proportionala…

- Noul ministru al Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, vineri, dupa ce Guvernul a adoptat a doua rectificarea bugetara din acest an, ca „bugetul pe 2021 l-am gasit cu probleme mari, in sensul in care nu ai plata salariilor asigurata, a pensiilor, nu ai autoritatile locale finantate, plata persoanelor…

- Avem raportul asupra inflatiei de la BNR care ne spune clar ca lucrurile nu se calmeaza doar pentru faptul s-a schimbat Guvernul, a declarat Adrian Câciu, ministrul Finanțelor, conform Agerpres. Potrivit acestuia, efectele inflatiei "nu sunt întotdeauna ca la doctor, ai luat un medicament…

- Guvernul a decis miercuri alocarea a 386 de milioane de lei pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii, din Fondul de rezerva, pentru a achizitiona medicamente destinate tratarii pacientilor cu COVID-19 internati in unitatile sanitare din Romania. „Acesti bani nu au fost ceruti la rectificare…