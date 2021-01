Guvernul adopta, in ședința din 6 ianuarie, o ordonanța care prelungește invațamantul online pana la inceputul semestrului II, la data de 8 februarie. Ministrul Educației a declarat ca vrea ca semestrul II sa fie organizat in formatul clasic, cu totți elevii prezenți fizic la școala. Sorin Cimpeanu a declarat ca semestrul I va continua in […] The post Guvernul prelungește azi invațamantul online pana pe 8 februarie. Semestrul II, posibil in format clasic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .