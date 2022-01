Stiri pe aceeasi tema

- Legumicultorii vor beneficia in acest an de un ajutor de minimis de cel mult 4.000 de euro pentru cultivarea de tomate, ardei gras, kapia, castraveti, fasole pastai, salata, spanac si ceapa verde in spatii protejate, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerul Agriculturii, scrie…

- Cultivatorii de usturoi vor putea primi in 2022 un sprijin de maximum 3.000 euro/hectar printr-o schema de ajutor de minimis privind sustinerea productiei de usturoi, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Resursele financiare…

- Fondurile alocate schemei de sprijin pentru motorina utilizata in agricultura au fost majorate cu aproape 188 de milioane de lei, pana la aproximativ 757 de milioane de lei, a anuntat, miercuri, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), dupa ce Guvernul a aprobat o Hotarare in acest sens.

- Guvernul a aprobat miercuri o schema de ajutor de minimis în valoare de peste 53,2 milioane de lei (peste 10,7 milioane de euro) pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2021 asupra sectorului apicol, a anunțat miercuri…