Masurile luate pana acum in compania CFR Calatori arata clar intenția Guvernului de a privatiza societatea. Și, de fapt, nici de privatizare nu poate fi vorba, pentru ca operatorii straini vor veni sa opereze doar cele trei linii de tranzit, care leaga orașele europene. Celelalte linii de transport feroviar, care deservesc populația, așa cum a […]