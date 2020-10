Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban anunta ca Guvernul a pregatit solutii pentru suplimentarea capacitatii de tratare a cazurilor de COVID-19 care vor necesita asistenta medicala in terapie intensiva. „Cum ne apropiem de un procent de 80% din capacitatea actuala, deja se pun in miscare solutii pentru a creste capacitatea…

- "Eu as vrea sa inceteze aceasta polemica referitoare la ATI, ca daca primesc sau nu terapie antivirala, pentru ca un pacient care nu este pozitiv in momentul in care ajunge in ATI pentru virus nu primeste Remdesivir. Nu are de ce. Este un tratament care se aplica pacientilor care au virus. Eu nu…

- De trei zile autoritatile au anuntat peste 2.000 de noi cazuri zilnice in Romania. Daca in urmatoarea perioada se va mentine acest numar de peste 2000 de noi imbolnaviri zilnice, acest lucru va duce ca, undeva pe 10-12 octombrie, sa avem o accelerare substanțiala a cazurilor din Terapie Intensiva,…

- Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului a publicat, astazi, un nou bilanț al pandemiei de coronavirus, care arata ca in ultimele 24 de ore, numarul cazurilor de COVID-19 este de 1.639 cazuri noi. Pana astazi, 24 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 118.054 de cazuri de persoane…

- Romania a depașit 97.000 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce a inregistrat 1.136 de cazuri noi la cel mai recent bilant. Totodata, noul coronavirus a provocat decesul a 3.967 de persoane.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul…

- Primarul a fost la serviciu luni, insa de marti toate responsabilitatile ii vor reveni unuia dintre viceprimari, a anuntat purtatorul de cuvant al Primariei, Mihai Rusti. "Am fost informati de domnul primar ca este in concediu medical si ca domnul viceprimar Gelu Muthi va prelua prerogativele…

- "Un nou RECORD negativ - 60 de morți de COVID-19! Secțiile ATI gem de bolnavi, Romania a depașit China la numarul infectarilor. CHINA!!! Toți tradatorii, toți fripturiștii, toți combinagii care au ținut acest Guvern in viața pentru a prinde un nou mandat pe lista de traseiști a #PNL sunt raspunzatori…

- Viorel Hușanu: Este nevoie de o lege clara, care sa nu starneasca suspiciuni populației Semnal de alarma tras de Uniunea Sindicala Sanitas București. "In momentul de fața, toate paturile de Terapie Intensiva din spitalele Covid, din toata țara, sunt ocupate", spune la RFI, Viorel Hușanu, președintele…