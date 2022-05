Stiri pe aceeasi tema

- Executivul pregatește o Ordonanța de urgența prin care sa combata creșterea nejustificata a prețurilor in situații excepționale, cum ar fi starea de urgența, stare de alerta, starea de mobilizare parțiala sau totala a forțelor armate, stare de razboi, stare de asediu sau alte situații de criza, se arata…

- Nicio nava din Rusia nu mai poate intra in porturile romanești. Interdicția se aplica in cazul tuturor porturilor de la Marea Neagra sau de pe Dunare incepand de duminica. Masura se aplica și ambarcațiunilor de agrement. De asemenea, nu mai au voie in porturile romanești navele care și-au schimbat inmatricularea…

- ”Suntem de asemenea preocupati de a asigura reglementarile necesare, pentru ca mediul de afaceri sa beneficieze de masura pe care am stabilit-oin acest pachet de masuri si cei care vor continua sa investeasca peste un milion de euro in economie sa beneficieze de sprijinul statului”, a spus premierul. …

- Alexandru Rafila, Mircea Geoana si Nicolae Ciuca ocupa primele trei locuri in topul increderii, toti cu un procent de 34%, arata un sondaj Avangarde comandat de PSD si obtinut de News.ro. La polul opus, liderul PNL Florin Citu are o cota de incredere de doar 6%. Daca duminica ar avea loc alegeri parlamentare,…

- Guvernul ucrainean elaboreaza in prezent un plan privind reluarea exportului de cereale in alte tari, cu scopul de a preveni o eventuala criza alimentara la nivel mondial, a declarat, ministrul pentru politica agrara si alimentatie, Roman Lescenko. Pana acum exporturile de cereale din Ucraina se realizau…

- Guvernul a adoptat vineri HG privind aprobarea acordarii ajutorului de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive din cadrul Societatii Complexul Energetic Hunedoara – S.A., in insolventa, pentru anul 2022. ”Complexul Energetic Hunedoara va primi un ajutor de stat pentru facilitarea…

- Daniel Sauca Am scapat de dracu` și am putea da de ma-sa. Daca tot avem o mulțime incomensurabila de crize, crizați și crizate, știrea nu ar trebui sa ne mire: „Romania ar putea trece din starea de alerta in stare de criza” (stirileprotv.ro). Adica, nu ar trebui sa ne crizam mai mult decat e cazul:…

- Guvernul pregatește un act normativ care prevede introducerea starii de criza pe teritoriul Romaniei. Masura are ca scop adoptarea unor reglementari menite sa asigure coordonarea și apararea naționala.Actul normativ care prevede introducerea starii de criza va viza, in special structuri ale MApN care…