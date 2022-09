Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, a anunțat, marți, 30 august, la sfarșitul acestui sezon, ca vrea sa investeasca sute de mii de euro pentru promovarea Romaniei in strainatate și aducerea turiștilor straini in țara noastra. Chiar daca a ratat aceasta vara, iata ca ministrul e precaut, pregatindu-se…

- Romania va beneficia de echipamente de producere a oxigenului medical, in valoare de peste 900.000 dolari, donate de NATO, a anuntat, marti, Guvernul. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, in acest sens, donatia facuta de Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) statului…

- Doua cazuri noi de variola maimuței au fost depistate in Romania. Este vorba despre doi barbați cu varste de 21 și 35 de ani, din București. Starea lor de sanatate este buna și se afla in izolare. Pana in prezent, in Romania au fost diagnosticați cu variola maimuței 36 de pacienți. D.Constantin The…

- Șoferii prinși la volan bauți ori sub influența drogurilor vor ramane fara permis pe loc, pentru 12 ore, chiar și in cazul in care nu vor putea fi testați, doar pe baza examinarii sumare a unui medic. Prevederea era prevazuta intre modificarile Codului Rutier adoptate de Guvern inca din primavara acestui…

- Over 41,700 jobs are available nationwide, most of them for unskilled workers, according to the data provided by businesses, the National Agency for Employment (ANOFM) informs. According to a press release sent to AGERPRES on Wednesday, most jobs are offered for unskilled workers in assembly and assembly…

- Doi cetateni libanezi au incercat sa introduca in Romania zeci de piese care fac parte din categoria artefactelor arheologice. O mare parte din piese fac parte din patrimoniul cultural egiptean. Potrivit Poliției de Frontiera, cei doi barbați, care au venit in Romania cu o cursa din direcția Cairo,…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a criticat, marți seara la Romania TV, acțiunile ministrului Energiei, dar și pe cele ale Guvernului, in privința reducerii consumului de gaze in iarna care urmeaza. Tudose a spus ca in opinia sa, unii romani vor muri de frig, iar alții pentru ca nu vor mai avea bani…

- Guvernul a aprobat, joi, ordonanța de urgența care prevede reducerea prețului carburnaților cu 50 de bani. Dupa decizia executivului, ministrul Energiei Virgil Popescu a declarat ca masura intra in vigoare din aceasta noapte, insa ar mai putea trece cateva zile pana vom vedea prețuri mai mici la pompa.…