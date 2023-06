Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi in sedinta de Guvern ca schema de sustinere pentru industria materialelor de constructii intra in prima lectura si urmeaza sa fie adoptata saptamana viitoare. Premierul a afirmat ca o prioritate a Guvernului introdusa in prima lectura in sedinta de Guvern, se refera la schema de sustinere pentru industria materialelor de constructii, noteaza stiripesurse.ro . ”Sustinem productia interna ca sa fim siguri ca pe santierele de autostrazi si la toate celelalte mari obiective aflate in desfasurare vom avea o materie prima constanta si la preturi corecte. In acest…