Guvernul pregateste OUG pentru organizarea alegerilor anticipate

- Guvernul ar putea adopta, in ședința de marți, o ordonanța de urgența prin care sa se stabileasca termenele și calendarul desfașurarii procedurilor electorale in cazul alegerilor anticipate.

- Presedintele Klaus Iohannis confirma ca Guvernul PNL va modifica legislatia electorala. „Adevarul“ a anuntat ca Executivul condus de Ludovic Orban pregateste o ordonanta de urgenta pentru alegerea primarilor in doua tururi. Seful statului sustine ca se va ajunge la alegeri anticipate. „Romanii isi doresc…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, i-a solicitat premierului Ludovic Orban sa analizeze cu responsabilitate solutia alegerilor anticipate, avand in vedere ca nu exista un motiv serios pentru acestea. "Ii cer domnului Orban si partidului pe care il conduce sa analizeze cu responsabilitate aceasta…

- Anunț de ultima ora. Premierul Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban au decis organizarea de alegeri anticipate. Ludovic Orban a facut anunțul imediat dupa ședința cu Iohannis, dar a refuzat sa spuna daca va demisiona din funcție.

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a declarat la Antena 3 ca premierul Ludovic Orban trebuie sa demisioneze daca judecatorii CCR vor ajunge la concluzia ca Guvernul a generat un conflict juridic de natura constitutionala, prin angajarea raspunderii pe legea bugetului. Ciolacu susține ca…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, la RFI, ca sustine organizarea alegerilor parlamentare anticipate inainte de cele locale de anul viitor. Declaratiile vin in contextul in care premierul Ludovic Orban a declarat cu o zi in urma ca PNL cauta parteneri politici, care sa sustina organizarea unui…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, sustine organizarea alegerilor parlamentare anticipate inainte de cele locale de anul viitor. Asta dupa ce premierul Ludovic Orban a declarat ca PNL cauta parteneri politici, care sa sustina organizarea unui scrutin inainte de termen. "Eu am vorbit cu domnul Ludovic…