Guvernul pregătește OUG pentru a impozita tichetele-cadou peste 150 de lei Tichetele cadou acordate cu alte ocazii decat Paște, Craciun, 1 iunie, sarbatori similar ale altor culte religioase, in limita plafonului de 150 lei pe eveniment pe persoana,. nu vor mai fi scutite de contribuții, conform unui proiect al Ministerului Finanțelor Publice (MFP). Autoritațile vor sa faca acest lucru, de fapt, ca sa nu dea unii […] The post Guvernul pregatește OUG pentru a impozita tichetele-cadou peste 150 de lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

