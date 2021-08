Ministerul Energiei va veni in Guvern cu o Ordonanta de Urgenta prin care abaterile repetate ale distribuitorilor si furnizorilor de energie vor fi sanctionate la nivelul cifrei de afaceri, a anuntat, marti, ministrul de resort, Virgil Popescu. „Am discutat inainte la minister, am prezentat prim ministrului, si ANRE a fost de acord, ca, prin Ordonanta de transpunere a Directivei 944 pe care o avem in lucru si o sa venim cu ea in Guvern prin Ordonanta de Urgenta, sa modificam, iar abaterile repetate ale distribuitorilor, ale furnizorilor care incarca facturile, pun preturi estimate toate aceste…