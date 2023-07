Ministerul Afacerilor Interne a pus in dezbatere publica un proiect de lege care prevede ca se va acorda dreptul de libera circulatie si sedere sotilor de acelasi sex. Proiectul lansat de MAI in dezbatere publica elimina din OUG nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania „condiționarea acordarii dreptului de ședere pentru membrul de familie al […] The post Guvernul pregatește ordonanța: Drept de sedere pentru cuplurile gay in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .