Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul lucreaza la o platforma online care va face cunoscute romanilor din strainatate ofertele de munca din Romania, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, in deschiderea conferintei „Piata muncii, intre criza si reinventare”, organizata de Profit.ro. Platforma va fi lansata,…

- Ministerul Muncii si Departamentul Romanilor de Pretutindeni din cadrul Guvernului lucreaza in prezent la o platforma prin care romanii din strainatate vor putea sa afle detalii despre locurile de munca disponibile in Romania, a declarat joi seful cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, la o conferinta…

- Guvernul lucreaza la o platforma online care va face cunoscute romanilor din strainatate ofertele de munca din Romania, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, in deschiderea conferintei ”Piata muncii, intre criza si reinventare”, organizata de Profit.ro. Platforma va fi lansata,…

- UniCredit SpA a confirmat ca intentioneaza sa reduca in total 6.000 de locuri de munca in Italia in urmatorii patru ani, in conditiile in care cea mai mare banca a tarii a inceput luni procesul de negociere cu sindicatele in privinta concedierilor si a inchiderii agentiilor, transmite Reuters.In…

- BestJobs, una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din Romania, a incheiat 2019 cu o cifra de afaceri de 6,5 milioane de euro, in creștere cu aproape 10% fața de anul precedent. Rezultatul operațional (EBITDA) a fost de peste 1,5 milioane de euro, in creștere cu 25% fața de 2018. …

- Romanii din diaspora se vor intoarce acasa nu numai pentru salariu, ci vor predictibilitate in ceea ce priveste nivelul de trai, a declarat, sambata, la Antena 3, Emanuel Victor Picu, presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). "Romanii se vor intoarce acasa…

- Computer Generated Solutions (CGS) Romania, liderul pieței locale de business process outsourcing, anunța extinderea cu un nou centru in orașul Constanța, in urma unei investiții importante. Cea de-a 7-a locație a companiei in Romania va avea cca. 600 de angajați in urmatorii trei ani și va deservi…

- Romanii din strainitate, fie ca sunt acolo in vacanța, la munca, sau stabiliți pentru restul vieții, au ieșit in numar extrem de mare la vot astazi. Ce i-a motivat? Reporterul Libertatea a facut un tur virtual de mapamond și-a vorbit cu compatrioții aflați departe de țara. Vietnam. Vot intre doua calatorii…