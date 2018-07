Guvernul pregăteşte o nouă TAXĂ AUTO: Cel care poluează va plăti o penalitate "Nu vom vorbi de nicio taxa de mediu, dar nu vreau sa se repete greseala de pana acum. Vreau ca formula de calcul la care se lucreaza la ora actuala, sa fie o formula care sa nu mai poata fi contestata, atacata, care sa stea in picioare, astfel incat intr-adevar cel care polueaza sa fie cel care sa plateasca o penalitate. Am promis ca, pana la finele acestui an, Grupul de lucru sa-si incheie activitatea si sa prezinte o varianta finala. Pana atunci, avem grija sa facem preventie prin lansarea unor proiecte de prevenire a poluarii printr-o serie de proiecte", a spus Gavrilescu. Taxa auto… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

