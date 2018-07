Guvernul pregătește o nouă pomană pentru sinistrații care refuză să se asigure A venit vara și odata cu ea a debutat sezonul anual de inundații. Ploile cazute din abundența in ultimele doua saptamani au facut ravagii. Sute de gospodarii au fost afectate, iar oamenii s-au vazut din nou in situația de a-și pierde agoniseala de-o viața. Televiziunile filmeaza, politicienii fac vizite in zonele sinistrate. E un film care se repeta an de an, cu singura deosebire ca fețele politicienilor incalțați cu cizme de cauciuc se mai schimba. Articolul integral pe ROMANIA LIBERA . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Arafat: Unii refuza evacuarea. La Covasna, am evacuat fortat mai mulți oameni, la Neamt se discutaCiteste si: Eugen Tomac, DOCUMENT VIRAL: 'Indraznește sa crezi ca Rovana Plumb știe de ce este ministru' Mai multe persoane din Covasna au fost evacuate fortat, la dispozitia prefectului,…

- Abrogarea infractiunii de abuz in serviciu anuntata voalat de Liviu Dragnea ar arunca in aer sute de dosare aflate pe rolul instantelor. 53% din dosarele DNA privesc frauda si coruptie in achizitii publice, dosare deschise pentru aceasta infractiune. Prejudicii de sute de milioane de euro raman nerecuperate.…

- Victor Ponta spune ca Liviu Dragnea are doua scenarii pentru saptpmana ce urmeaza! ICCJ ar urma sa pronunțe, pe 21 iunie, sentința in cazul angajarilor fictive din dosarul DGASPC Teleorman. Conform lui Ponta, Dragnea il va suspenda pe Klaus Iohannis și va pune Guvernul sa emita OUG pentru codurile…

- Referindu-se la rezultatele vizitei din Portugalia, Viorica Dancila a spus ca a purtat discuții cu omologul sau despre preluarea președinției Romaniei de la 1 ianuarie 2019, in loc de "preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene". Premierul Viorica Dancila s-a aflat miercuri si joi…

- Meteorologii estimeaza pentru urmatoarele doua saptamani (4 - 17 iunie) o vreme in general calda si temperaturi normale pentru aceasta perioada, desi vor exista cateva intervale in care probabilitatea de ploi sub forma de aversa va fi mai mare, releva prognoza de specialitate, publicata luni de Administratia…

- Florin Citu spune ca in ciuda dezmintirilor Guvernului, „suspendarea contributiei catre Pilonul II de pensii este doar o chestiune de timp. Nu exista nici un dubiu ca in partea a doua a anului 2018 acest lucru se va intampla. Chiar si Liviu Dragnea ieri in declaratia pe care a dat-o a spus ca se analizeaza…

- Vicepresedintele PNL, Florin Citu, a afirmat, luni, ca daca Guvernul decide sa nationalizeze Pilonul II de pensii va depune plangere penala, aceste declaratii venind in contextul unui proiect de lege care prevede ca in perioada 1 iulie - 31 decembrie contributiile aferente Pilonului II vor fi suspendate.

- "Este o initiativa pe care o sustin nu numai eu, sunt si alti colegi care au semnat pentru aceasta initiativa legislativa. In principal, sunt atat de multe situatii in care sunt constatate si aplicate sanctiuni contraventionale care nu se platesc. Mai mult decat atat, sunt decizii ale instantelor…