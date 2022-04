Guvernul pregătește o lungă eșalonare pentru restanțele salariale ale profesorilor Guvernul Romanie anunța ca va achita in cinci ani restanțelele salariale ale angajaților din eudcație și o va face eșalonat, pornind de la o tranșa infima, de 5% in acest an și urcand spre 35%, in 2027. Pe ordinea de zi de joi a ședinței de Guvern este și o Ordonanta de Urgenta ce vizeaza restanțele salariale ale personalului didactic din invatamantul preuniversitar si universitar de stat. Conform Unei Hotarari de Guvern din 2017 ce se refera de fapt la alta, din 2015, sunt vizate restanțe salariale aferente unor sporuri neacordate in perioada 1 iulie 2017 – 31 august 2021. Vestea buna ar fi ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

