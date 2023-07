Guvernul analizeaza un pachet de cresteri mari de impozite si taxe. Coalitia vrea sa introduca TVA unic de 19%, un impozit de 10% pentru licenta la jocurile de noroc sau produsele de tutun, ori bauturi scumpe, o taxa de 1% pentru cladirile rezidentiale care cumulat depasesc 500 de mii de euro, o taxa marita de […] The post Guvernul pregateste noi taxe si impozite, printre care marirea TVA, care va aduce SCUMPIRI la toate produsele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .