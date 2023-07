Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, prezinta miercuri, 12 iulie, noi simulari privind eliminarea unor facilitați fiscale și creșteri de accize. Astfel, prețul mai multor produse ar urma sa creasca din septembrie ca urmare a modificarilor privind TVA-ul.De exemplu, mancarea animalelor de companie…

- Ministerul Agriculturii a elaborat, in timp record, normele metodologice pentru aplicarea Legii care obliga hipermarketurile sa raporteze stocurile de alimente. Potrivit acestuia, necesitatea actului normativ a aparut ca urmare a planificarii pentru situații de urgența, generate de conflicte militare,…

- Bancile vor fi obligate, potrivit noilor reglementari pregatite, sa furnizeze solutii de refinantare si restructurare clientilor aflati in dificultate – cum ar fi amanarile la plata, reducerea dobanzii sau a soldului, printre altele – indiferent daca acestia au credite ipotecare sau de consum, releva…

- Guvernul PSD-PNL Marcel Ciolacu pregateste un program mamut de garantii de stat, astfel incat sa injecteze in productia locala 50 mld. euro (250 mld. lei) pana la finalul mandatului, adica in toamna lui 2024, scrie Ziarul Financiar, informeaza Mediafax.Este vorba si de utilizarea fondurilor europene…

- Liderul AUR George Simion iși pregatește Guvernul, chiar daca mai este un an pana la alegerile din 2024. Printre miniștrii anunțați de Simion la Romania TV, se numara Gheorghe Piperea și Octavian Badescu. Și fostul premier Victor Ponta a primit invitația de a se alatura formațiunii. George Simion a…

- Guvernul a adoptat in ședința de astazi, 1 iunie 2023, Memorandumul prin care mandateaza Ministerul Economiei, in calitate de autoritate publica naționala cu atribuții in domeniul politicilor industriale, sa identifice oportunitațile de finanțare printr-un mecanism de schema de ajutor de stat pentru…

- Australia incearca sa reduca drastic consumul de țigari in randul adolescenților și tinerilor prin noul buget federal, care va fi publicat saptamana viitoare. Australia ia masuri drastice in ceea ce privește țigarile electronice, in incercarea de a opri creșterea alarmanta a numarului de adolescenți…