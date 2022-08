Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de percheziții au loc, marti, in noua judete si in Bucuresti, intr-un dosar in care un barbat din Alba este acuzat ca falsifica permise de conducere, asigurari RCA si certificate COVID, pana in prezent fiind identificate 63 de persoane care au beneficiat de serviciile sale. ”Astazi, 12 iulie, politistii…

- Guvernul decide modificarile Codului Fiscal. In acest context, premierul Nicolae Ciuca a declarat ca ar putea fi accesate cele 44 de miliarde de euro din PNRR. ”In ultima perioada de timp am desfasurat o serie intreaga de intalniri, atat cu mediul de afaceri, mediul asociativ, am avut intalnirea tripartida…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca, incepand cu luna iulie, in Bulgaria au intrat in vigoare noi prevederi referitoare la taxele de drum (TOLL) pentru circulatia autovehiculelor de transport marfa si pasageri. Potrivit MAE, incepand cu 1 iulie, drumurile nationale de categoria a II-a vor fi incluse…

- Guvernul a aprobat o noua lege pentru Codul Rutier care cuprinde sanctiuni mult mai aspre pentru soferii care sunt tentati sa incalce regulile de circulatie. Una dintre incalcari atrage amenzi usturatoare pentru soferi. Guvernul a decis ca conducatorii auto care vor circula nejustificat pe banda de…

- Guvernul a aprobat planul de urgenta pentru securitatea aprovizionarii cu gaze naturale in Romania, care prevede mai multe masuri si proceduri care prin pot fi anulate, reduse sau eliminate efectele unor perturbari in aprovizionarea cu gaze naturale, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan…

- Guvernul a adoptat, in ședința de joi, o Ordonanta in baza careia vor fi dublate alocațiile pentru elevii care participa la olimpiade, iar premiile pentru olimpiadele nationale se vor majora. Astfel, premiul I va fi 1.000 de lei, premiul 2 va fi de 700 de lei, premiul 3 de 500 de lei, iar mentiunea…

- Legea care majoreaza limita de viteza pe drumurile expres la 120 km/ora a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis și urmeaza sa intre in vigoare imediat dupa publicarea in Monitorul Oficial. Care sunt limitele de viteza in afara localitaților Noile modificari aduse Codului Rutier prin aceasta…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, miercuri, intr-o sedinta desfasurata la MAI, noile reguli privind distribuirea tipurilor de mesaje RO-Alert. Guvernul nu a informat inca detaliile procedurilor, ci doar aprobarea lor. Guvernul a comunicat ca CNSU emis o hotarare prin care s-a…