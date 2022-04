Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a declarat joi, in debutul sedintei de guvern, ca urmeaza sa fie aprobata ordonanta de urgenta prin care vor fi alocate 1,77 miliarde de lei pentru a compensa cresterea preturilor la materialele de constructii. ‘Luni seara anuntam un pachet de masuri economico-sociale, denumit…

- Guvernul a aprobat in sedinta de astazi noi masuri de protectie sociala pentru salariatii angajatorilor a caror activitate este afectata de criza din Ucraina, Federatia Rusa si Belarus.Potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii, prin Ordonanta de Urgenta, Executivul a reglementat ca salariatii carora…

- Persoanele care vor sa ii ajute pe refugiații din Ucraina o pot face prin contul special alocat direct IGSU. Brașoveanca Mara Mareș, consilier de stat in cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, da asigurari ca donațiile vor fi folosite in mod chibzuit și vor ajunge la cei care au cu adevarat nevoie de…

- OUG privind reglementarea prețurilor la energie electrica și gaze va acționa ca un scut atat pentru romani, cat și pentru firme, care nu vor mai trai zilnic sub spectrul unor scumpiri dureroase, transmite președintele PSD, Marcel Ciolacu. „Dupa doua luni de eforturi susținute, PSD și-a atins obiectivul…

- Sanctiuni pentru "cresterea nejustificata a preturilor la combustibili" Foto: Adriana Tudose / RRA. Peste 70 de statii de carburant din toata tara au fost sanctionate cu amenzi în valoare de 370 de mii de lei, în urma cresterii nejustificate a preturilor la benzina si motorina.…

- Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului a anuntat joi, intr-un briefing de presa de la finalul ședinței de guvern din 10 martie, ca ANPC a dat amenzi in valoare de 370.000 de lei benzinariilor care au crescut preturile la benzina si motorina.

- Autoritatile din Botosani verifica toate locatiile care ar putea fi transformate in spatii de cazare pentru refugiati, in cazul unui razboi in Ucraina, a declarat, pentru AGERPRES, prefectul judetului Botosani, Sorin Cornila. Potrivit acestuia, verificarile, care sunt facute de angajatii Inspectoratului…

- ​Procesele în care românii contesta amenzile pentru lipsa formularului digital de intrare în România (PLF) și care se afla pe rolul instanțelor la data intrarii în vigoare a noii Ordonanțe adoptate joi de Guvern vor fi supuse dispozițiilor legale în vigoare la momentul…