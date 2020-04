Guvernul pregătește măsuri de AJUTOR pentru marile companii Premierul Ludovic Orban a declarat joi la inceputul ședinței de Guvern ca marile companii trebuie sa beneficieze de o forma de garantare a creditelor pe modelul celui pentru IMM-uri. "Am stabilit ca pe langa formele de sprijin pentru IMM-uri, pregatim un act normativ pentru a acorda produse similare catre companiile mari", a spus Orban. Florin Cițu a intervenit prin sistemul de videoconferința și a anunțat ca saptamana viitoare proiectul va fi... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

