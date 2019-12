Dolj. Accident mortal la Vârtop. Soferul era baut

Un accident mortal s-a produs, sambata dupa-amiaza, in comuna doljeana Vârtop. Un bărbat de 29 de ani, din Unirea, conducea un autoturism pe DJ 552, in judetul Dolj. In comuna Vârtop a accidentat mortal un bărbat de 83 de ani, din localitate. Batranul se deplasa pe marginea drumului, in aceeași direcție… [citeste mai departe]