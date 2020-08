Stiri pe aceeasi tema

- Programul National de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului Operational Competitivitate, va beneficia de fonduri in valoare de 150 de milioane de euro, a anuntat, sambata, Ministerul Fondurilor Europene (MFE), intr-un comunicat de presa…

- Guvernul a aprobat vineri Ordonanta de urgenta privind rectificarea bugetara, in urma careia Ministerului Educatiei si Cercetarii i-a fost alocata suma de 551,4 milioane de lei, noteaza Agerpres.Acești bani urmeaza a fi destinati, "cu prioritate", achizitiei de echipamente electronice pentru elevi si…

- In ceea ce priveste invatamantul universitar, s-a decis majorarea cheltuielilor din venituri proprii cu suma de 370,50 de milioane de lei, asigurata prin majorarea veniturilor cu suma de 229,72 de milioane de lei, respectiv reglementarea utilizarii disponibilitatilor din anii anteriori, in limita…

- "Avem cateva proiecte legislative. Decontare pentru 500.000 de laptopuri și tablete de 100 de milioane de euro din fonduri europene pentru autoritațile locale. 50 de milioane de euro pentru decontarea catre autoritați pentru produse de igiena și protecție sanitara și 25 de milioane de euro pentru…

- Guvernul urmeaza sa intre in ședința pentru a discuta relansarea economica Foto: gov.ro. Guvernul urmeaza sa intre astazi în a doua sedinta din aceasta saptamâna, de aceasta data, pentru analiza unor acte normative care trebuie sa fie adoptate pentru a sprijini relansarea economiei. …

- ​Antreprenorii români vor putea deschide firme sociale la sate printr-o noua linie de finanțare, în valoare totala de 30 de milioane de euro, care ar urma sa se deschida din fonduri europene, conform unui document intern de la Ministerul Fondurilor Europene, obținut de StartupCafe.ro. Citește…

- Guvernul a aprobat miercuri, 3 iunie, initierea negocierilor asupra proiectului Acordului-cadru de imprumut dintre Republica Moldova si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) pentru realizarea Proiectului „Raspuns de Urgenta la COVID-19 si Suport pentru Intreprinderile Micro, Mici si Mijlocii”.

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat joi, in debutul sedintei de Guvern, ca va fi prezentata, in prima lectura, ordonanta de urgenta care vizeaza un sistem de garantare in cazul companiilor mari, avand prevazut un plafon maxim de opt miliarde de lei, potrivit Agerpres.