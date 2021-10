Stiri pe aceeasi tema

- Executivul va aproba in sedinta de joi alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii in cuantum de aproape 10 milioane de lei. Banii vor fi utilizati pentru achizitionarea vaccinului diftero-tetano-pertussis acelular…

- Razbunarea "galbena" a lui superman Cițu Aseara, Guvernul demis – condus inca de prim-ministrul Florin Citu – a adoptat o Hotarare prin care acorda institutiilor administratiei publice locale suma de putin peste un miliard de lei (respectiv 10.000 de miliarde de lei vechi), bani din Fondul de rezerva…

- Comitetul pentru Situatii de Urgenta al municipiului București a hotarat ca incepand de pe 3 octombrie, ora 00.00, in București se inchid cinematografele, se interzic activitațile recreative și sportive desfașurate in aer liber, se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) și se…

- O adresa trimisa de la Ministerul Finanțelor in 6 august catre Ministerul Sanatații, consultata de News.ro , arata ca Finanțele – minister condus atunci interimar de Florin Cițu, au refuzat sa aloce 10.000.000 de lei pentru programul de vaccinare a copiilor cu vaccinurile impotriva tuberculozei, tetanosului,…