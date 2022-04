Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova va primi sprijin in valoare de aproape 400 de milioane de euro, a anunțat ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, la Digi24. Alaturi de Franța și Germania, Romania a coprezidat prima conferinta internationala privind crearea Platformei de sprijin pentru Republica Moldova. „Evenimentul…

- Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, a deschis, alaturi de omologii din Germania si Franta, Conferinta internationala privind crearea Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova. Seful diplomatiei romane a anuntat ca Executivul pregateste un pachet de asistenta suplimentara pentru Republica…

- "Astazi, in ședința de Guvern, va fi aprobata acordarea ajutorului financiar pe care Romania l-a stabilit in ședința comuna din luna februarie, de la Chișinau, cu guvernul Republicii Moldova. Acel ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 de milioane de euro va putea fi accesat de guvernul de…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Nicolae Ciuca au fost primiti, miercuri dupa-amiaza, la Chisinau, de presedintele si premierul Republicii Moldova, Maia Sandu si Natalia Gavrilita. Din delegatia Romaniei a facut parte si ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu.

- Romania ii acorda Republicii Moldova asistenta financiara nerambursabila in valoare de 100 de milioane de euro. Acordul privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara a fost semnat de catre cei doi premieri vineri, 11 februarie, la Chisinau, dupa sedinta comuna a guvernelor celor…

- Guvernul Ciuca a aprobat miercuri proiectul de acord privind acordarea de asistența tehnica și financiara Republicii Moldova. Documentul a fost trimis la Chișinau pentru inceperea negocierilor, a anunțat ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu.