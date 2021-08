Stiri pe aceeasi tema

- Certificatul, care ofera informatii despre vaccinare, testarea negativa sau o infectare anterioara, va fi folosit in scopul menționat in interiorul Slovaciei numai daca un nou val de infectari va determina reimpunerea restrictiilor antiepidemice, relateaza Agerpres .Actul normativ votat astazi a provocat…

- Investigatia declansata de Comisia Europeana privind ajutorul de stat acordat operatorului aerian TAROM este o etapa procedurala in analiza cazului, se arata intr-un comunicat al Consiliului Concurentei, informeaza Agerpres. Guvernul a acordat TAROM un ajutor de stat individual pentru salvare,…

- Comisia Europeana a deschis o investigație aprofundata pentru a evalua daca masurile de sprijin acordate de autoritațile romane companiei aeriene TAROM sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate intreprinderilor aflate in dificultate, a anunțat luni executivul european. TAROM, compania…

- Raed Arafat a anunțat ca guvernul a decis sa suspende o lege data chiar in acest an pentru ca ar fi aruncat in aer sistemul medical de urgența! Arafat a precizat ca Legea 5 din 2021 ar fi produs o plecare masiva a angajaților de la ambulanța și UPU. Șeful DSU a explicat ca un medic de la Ambulanța…

- „Ca urmare a deciziei de impunere nr. 3/14/05.2021, prin care s-a stabilit in sarcina Companiei Locale de Termoficare COLTER S.A. obligatia fiscala in valoare de 106.863.467 lei, pentru nerestituirea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, am formulat o contestatie la Administratia Fondului…

- Administrația Complexului Energetic Oltenia a facut public faptul ca va lua masuri pentru ca legea privind scaderea varstei de pensionare la companie sa fie pusa in aplicare. Potrivit lui Ion Rușeț, consilier in cadrul Complexului Energetic Oltenia, va fi respectat actul normativ și vor fi facuți toți…

- In contextul publicarii observațiilor critice ale Comisiei Europene fața de PNRR, jurnalistul Digi24 Claudiu Pandaru i-a prezentat ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, doua dintre proiectele cuprinse in plan pe sectorul energie pentru producția de hidrogen. Unul este intocmit…