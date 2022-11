Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Varsovia a confirmat, in cursul noptii de marti spre miercuri, caderea unei rachete rusesti pe teritoriul Poloniei, in apropierea frontierei cu Ucraina, precizand ca a fost convocat pentru explicatii ambasadorul Rusiei. "A cazut o racheta de fabricatie rusa in localitatea Przewodow,…

- Italia este "consternata" de atacurile "josnice" cu rachete ale Rusiei asupra unor orase ucrainene, a scris, luni, pe Twitter, Ministerul de Externe italian, reiterandu-si "sprijinul neclintit si ferm" fata de Ucraina. Mai multe orase ucrainene au ramas fara curent electric sau aprovizionare cu apa,…