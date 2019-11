Cetatenii polonezi au ales 460 de deputati ai Seimului (camera inferioara a Parlamentului) si 100 de membri ai Senatului.

Victoria in alegeri a fost obtinuta de partidul de guvernamant "Dreptate si Justitie" cu un rezultat de 43,59% de voturi, obtinand 235 din cele 460 de mandate in Seim. Acest lucru ii ofera partidului lui Jaroslaw Kaczynski mai mult de jumatate din locurile in Seim si dreptul de a forma independent guvernul, informeaza Radio Chișinau.

In Parlamentul poloniei vor fi reprezentate, de asemenea, uniunea fortelor de opozitie "Coalitia Civica" (134 de locuri), "Alianta…