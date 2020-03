Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 48 de ani din judetul Tulcea este suspect de infectare cu coronavirus, dupa ce s-a intalnit cu un prieten venit din Italia in urma cu doua saptamani si are o stare febrila si alte afectiuni. El a fost dus cu izoleta la Spitalul Judetean Tulcea.Potrivit Prefecturii Tulcea, vineri,…

- Inca 4 cazuri de infectare cu noul coronavirus, numarul la nivel național ajungand la 86. Caz 83 Barbat, 32 ani din Timișoara, venit din Italia in 12.03, aflat in carantina, confirmat in 13.03. Caz 84 Femeie, 41 ani, din Timișoara, venita din Italia in 12.03, aflata in carantina, confirmata in 13.03.…

- Un student de la UPG care s-a intors noaptea trecuta din Italia, regiunea Lombardia, este suspect de infectare cu coronavirus. Acesta s-a prezentat astazi la cabinetul medical al Universitatii, cu febra si durere in gat, dupa care, in jurul orei 15.00 a fost ridicat cu o ambulanta speciala (izoleta)…

- Un student abia intors din Lombardia, care prezenta durere in gat și febra, a fost preluat, luni, cu izoleta de la UPG Ploiești. Tanarul este considerat caz suspect de infectare cu coronavirus.

- Un barbat din Craiova, autoizolat la domiciliu pe fondul alertei de COVID-19, a fost operat in aceasta dimineata la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova. Autoritatile sustin ca au fost luate toate masurile necesare intr-o astfel de situatie.

- Grupul de Comunicare Strategica a emis joi un buletin informativ, in cadrul ședinței de Guvern, despre situația coronavirusului din Romania. Potrivit informațiilor oficiale, avem un singur caz de infectare cu noul coronavirus, 99 de persoane in carantina și 7.174 in izolare pentru 14 zile. ”In contextul…

- O femeie, in varsta de 52 de ani, din Buzau, sosita cu un microbuz din Lombardia, dintr-o zona contaminata cu coronavirus, a fost internata duminica seara, cu suspiciunea de infectare cu coronavirus. Potrivit directorului DSP Buzau, Cristina Ungureanu, femeia a fost lasata de microbuzul care venea din…

- DSP Timiș susține despre tanarul de 25 de ani din Reșița care a ingrijit in Germania patru persoane confirmate cu coronavirus ca nu are gripa. Analizele pentru coronavirus sunt așteptate de la București. Cei de la DSP Timiș spun ca au fost anunțați miercuri dimineața de catre medicul de garda de la…