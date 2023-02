Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Varsovia refuza sa aplice masurile decise de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), a anuntat joi aceasta instanta europeana, un nou episod in conflictul ce opune Polonia diferitelor institutii europene asupra statului de drept si reformei justitiei, transmite AFP.

- O intalnire despre care doua surse G4Media.ro sustin ca a avut loc pe 19 ianuarie 2023 ridica noi suspiciuni legate de implicarea ministrului Catalin Predoiu in judecata dosarului Dan Hosu la Curtea de Apel Bucuresti. In acea zi, ministrul Predoiu ar fi chemat-o la sediul Ministerului Justitiei pe Claudiu…

- Parlamentarii polonezi au adoptat, vineri, o reforma judiciara ce ar putea debloca fondurile de miliarde de euro retinute de Uniunea Europeana din cauza unei dispute dintre Varsovia si Bruxelles, pe marginea statului de drept din Polonia. Cu toate acestea, disensiunile din tabara de guvernamant si…

- Economia Romaniei ar urma sa depaseasca in acest an economiile statelor vecine care stagneaza, ajutata de fondurile europene, o moneda stabila si de investitiile straine, stimulate in parte si de relocarea activitatilor din Rusia si Ucraina, scrie Reuters. Fondul Monetar International se asteapta ca…

- Polonia se va adresa Congresului SUA pentru a primi din partea unor congresmeni sprijin pentru solicitarea Varsoviei ca Berlinul sa-i plateasca reparatii de razboi pentru victimele si pagubele din Al Doilea Razboi Mondial, a declarat marti viceministrul polonez de externe Arkadiusz Mularczyk, potrivit…

- Guvernul de la Varșovia e hotarat sa mearga mai departe in privința demersului sau de a obține despagubiri de la Germania pentru pagubele provocate Poloniei in cel de-al Doilea Razboi Mondial.

- Polonia a anuntat marti ca va accepta pe teritoriul sau sistemele de aparare antiaeriana Patriot pe care Germania s-a oferit sa i le dea dupa incidentul in care un proiectil a cazut la frontiera estica a țarii, omorand doi oameni. Anterior, autoritațile de la Varșovia au sugerat sa fie transferate in…

- Doi oameni au murit dupa ce o racheta - cel mai probabil ucraineana, dupa spusele NATO, președintelui SUA și liderilor de la Varșovia - a cazut in Polonia. „Cred ca este o greșeala din partea Ucrainei ca pana acum nu am primit scuze pentru ceea ce s-a intamplat in Przewodow", a declarat in acest…