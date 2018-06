Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul polonez pregateste o noua strategie privind migratia prin care va introduce instrumente care sa faciliteze angajarea de muncitori din afara UE, a anuntat ministrul adjunct al muncii Stanislaw Szwed, potrivit Warsaw Voice, citat de Ziarul Financiar.

- Polonia a cerut marti Rusiei explicatii cu privire la interdictia de intrare pe teritoriul rusesc impusa directorului Institutului polonez de relatii internationale Slawomir Debski, o masura survenita in noaptea de luni spre marti, a anuntat Ministerul de Externe al Poloniei,

- Exista o protecție minima in Austria, un venit lunar de 863 de euro primit de orice strain aflat legal in țara, dar care nu reușește sa se intrețina singur. Acum, unii risca sa-și vada acest venit minim de baza diminuat cu 300 de euro. Se taie alocatiile pentru copiii romanilor. Reactie dura…

- Reducerea și imbatranirea populației pun presiuni tot mai mari pe umerii sistemului public, sistem care trebuie sa susțina, cu tot mai puțini contributori (salariați și platitori de contribuții sociale), un numar tot mai mare de beneficiari (pensionari din sistemul public). Atunci cand a fost…

- Guvernul PSD suspenda contribuțiile la pilonul II de pensii, începând din 1 iulie 2018 și pâna la sfârșitul anului. Potrivit documentului, contributiile CAS (respectiv contributiile de asigurari sociale aferente pensiei) „sunt încasate…

- Potrivit documentului, contributiile CAS (respectiv contributiile de asigurari sociale aferente pensiei) „sunt incasate integral la buget", cu „suspendarea contributiilor in perioada 1.07 - 31.12.2018". In prezent, din sumele CAS pentru Pilonul I (sistemul pensiilor administrate de stat) se directioneaza…

- Guvernul conservator polonez a reactionat cu seninatate la proiectul de buget al UE, care a propus stabilirea unei legaturi intre acordarea de fonduri si respectarea statului de drept, ceea ce face obiectul unor tensiuni intre Varsovia si Bruxelles, informeaza AFP luni. Ministrul de externe…

- Comisia Europeana (CE) pledeaza in favoarea unui buget UE mai mare dupa Brexit, insa cu taieri in sectoare emblematice ca agricultura, care au provocat imediat furia mai multor tari, inclusiv a Frantei, relateaza AFP conform News.ro . Taieri in politica de coeziune, care vizeaza regiunile cele mai sarace,…