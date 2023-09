Stiri pe aceeasi tema

- Polonia intentioneaza sa livreze arme Ucrainei in conformitate cu angajamentele sale, a precizat joi, 21 septembrie, guvernul de la Varșovia, dupa confuzia initiala provocata de declaratiile facute de premierul Mateusz Morawiecki miercuri seara, informeaza agenția germana de presa DPA, preluata de Agerpres."In…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, pentru Digi24.ro, ca nu cere despagubiri la Bruxelles pentru investițiile facute in infrastructura in favoarea Ucrainei, ci a solicitat ca suma de miliarde de euro care a fost investita de Guvern in sprijinul Ucrainei sa fie scazuta de cei…

- Restricțiile care vizeaza importurile de cereale ucrainene, impuse de Polonia, Ungaria, Slovacia, Romania si Bulgaria in luna aprilie ar urma sa fie fie ridicate in septembrie, insa cele cinci țarii solicita prelungirea lor pana la sfarșitul acestui an. Franța și Germania au anunțat marți ca se opun…

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki a declarat dupa reuniunea Consiliului European de la Bruxelles ca țara sa ar dori sa se alature programului de schimb nuclear intre țarile NATO, avand in vedere intențiile Federației Ruse de a desfașura arme nucleare tactice pe teritoriul Belarusului, conform…

- Uniunea Europeana (UE) acorda mai mult sprijin unor tari din afara blocului comunitar, precum Turcia, pentru a le ajuta sa faca fata migratiei, decat propriilor membri, a afirmat vineri presedintele polonez Andrzej Duda, transmite Reuters . ”Nu inteleg de ce Comisia Europeana si institutiile europene…