- Astazi, Plenul Parlamentului a acordat votul de încredere Guvernului propus de premierul desemnat Nicolae Ciuca. S-au înregistrat 318 voturi "pentru" si 126 voturi "împotriva", transmite agerpres.ro. Pentru ca guvernul propus sa fie învestit…

- Marți, PNL incepe negocierile pentru formarea unei majoritați, dupa ce, luni seara, Nicolae Ciuca a anunțat ca-și depune mandatul de premier desemnat și renunța sa mearga in Parlamrnt cu un guvern minoritar PNL-UDMR. Potrivit surselor Libertatea, in ședința liberalilor de luni seara s-a discutat inclusiv…

- Premierul desemnat, Nicolae Ciuca, a facut precizari despre programul de guvernare depus sambata la Parlament. Acesta a anunțat ca programul nu este nou, ci a fost adaptat in așa fel incat sa asigure continuitate și coerența cu PNRR. Presedintele PNL, Florin Citu, si premierul desemnat, Nicolae Ciuca,…

- Situație halucinanta la conferința de presa a PNL, la care au participat premierul interimar, Florin Cițu, și premierul desemnat, Nicolae Ciuca. Reporterii au izbucnit in ras cand Cițu a anunțat ca echipa Ciuca va trece la votul din Parlament, deși atat USR, cat și PSD au anunțat ca nu vor vota un…

- Criza politica continua in Romania, asta chiar daca avem un Premier desemnat in persoana lui Nicolae Ciuca. Anunțul a fost facut de catre insuși președintele Romaniei, Klaus Iohannis, care, in stilul sau caracteristic, a facut o scurta conferința de presa la care a fost invitat și Ciuca. „Am reiterat…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a declarat, joi, de la Cotroceni, ca va negocia cu toate “forțele responsabile ca intr-o perioada scurta sa alcatuim guvernul și sa treaca de Parlament”. “Am ințeles incredințarea acestui mandat ca pe un gest de responsabilitate pe care trebuie sa il avem in aceste momente…

- Delegația USR care se va prezenta astazi la Cotroceni nu va face nicio propunere de premier. De asemenea, surse din partid susțin pentru Antena3, ca USR nu va susține un guvern minoritar condus de Nicolae Ciuca, propunerea PNL de premier. In urma cu puțin timp, liberalii l-au votat pe Nicolae…

- Liberalii nu vor susține in Parlament un guvern condus de Dacian Cioloș, a spus, vineri, președintele PNL Florin Cițu, care considera ca USR a rupt coaliția votand moțiunea de cenzura. Daca Cioloș nu va face alta majoritate, PNL va demara noi negocieri cu toate partidele, excluzand, insa, AUR.