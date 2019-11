Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca OUG de restructurare a Guvernului este in lucru. „Este in lucru ordonanța de urgența. Am restrans numarul de ministere. Asta se pregatește. E in lucru OUG de restructurare a Guvernului”, a spus premierul Romaniei. „Daca va fi gata, vom adopta ordonanța…

- Președintele Klaus Iohannis a mers, luni seara, la prima ședința, una informala, a noului Guvern. Premierul Ludovic Orban a anunțat ca șeful statului este invitat și la urmatoarea reuniune a Executivului.

In ședința de plen reunit a Senatului și Camerei Deputaților s-a atins cvorumul de ședința,…

- ​Executivul va adopta, în ședința de luni, un proiect de hotarâre privind alocarea fondurilor necesare pentru plata facturilor din programele PNDL 1 si PNDL 2, a anunțat, duminica, premierul demis Viorica Dancila. Tot luni, Guvernul ar putea decide și majorarea salariului minim începând…

- PSD și-a batut in cuie un calendar prezidențial care nu ia in calcul moțiunea de cenzura de joi și riscul demiterii Guvernului, spun surse din partid.Vineri, dupa votul la moțiune, candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, va participa la o sedinta de campanie cu toate organizatiile…

- Peste 2.600 de companii ar putea intra in insolventa, arata o analiza Veridio, care face referire la companiile identificate in nota de fundamentare a OG 6/2019, care aveau datorii de peste 1 milion de lei la 31 decembrie 2018 si care nu depun notificare privind intentia de restructurare pana la 30…

- In sedinta de astazi, 8 august 2019, Guvernul Romaniei a luat in dezbatere urmatoarele acte normative:PROIECTE DE CARE GUVERNUL A LUAT ACT ANALIZE PROIECT DE LEGE privind cautarea persoanelor disparute Prima lectura ORDONANTA cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 Prima lectura ORDONANTA…

- Maia Sandu a abordat din nou subiectul exportului nucilor la ședința Guvernului. „Primim informații noi și noi de la aceste companii și din pacate nu sunt curajoși care sa mearga sa spuna deschis cine le-a cerut mita, cum s-au intamplat aceste harțuieli din partea guvernarii precedente, care a condus…