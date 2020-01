Guvernul PNL, bilanț la două luni de la preluarea mandatului. Care sunt realizările Partidul Național Liberal a facut, duminica seara, un bilanț la doua luni de la preluarea Guvernului. Printre realizarile enumerate de liberali se numara creșterea salariului minim, eliminarea split TVA, eliminarea supraaccizei la carburanți și desecretizarea dosarului 10 august, potrivit Mediafax. &"Principalele realizari ale guvernului #PNL, în doar doua luni de la preluarea mandatului: Am eliminat supraimpozitarea contractelor part-time; Am eliminat supraacciza la carburanți; Am crescut salariul minim; Am înghețat salariile demnitarilor ca sa nu fie recalculate odata cu creșterea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

