- President of the 'Cartel ALFA' National Trade Union Confederation Bogdan Hossu told a press conference held in Cluj on Friday that the Emergency Ordinance (OUG) on healthcare is, in fact, a masked privatization of the medical system. "The OUG on healthcare is actually a masked privatization of the…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, anunta ca a trimis o scrisoare oficiala Avocatului Poporului, dupa publicarea in Monitorul Oficial a OUG care modifica legea electorala pentru alegerile parlamentare. "(...) este inacceptabila schimbarea mascata a sistemului electoral, mai multe puncte ale actului normativ…

- Guvernul Orban a dat o ordonanța de urgența pentru organizarea alegerilor anticipate care reglementeaza situația in care se ajunge la alegeri parlamentare anticipate, deoarece in Romania nu exista o astfel de reglementare precisa. Conform noii OUG, la parlamentare vor putea vota alegatorii indiferent…

- De ceva vreme, prin persoana lui Ludovic Orban, umblabezmetica o propunere. Au introdus-o acolo colegii sai din PNL, probabil pentrua-l pedepsi pentru catastrofa produsa in doar trei luni de guvernare. Cel puținașa ne spune premierul demis: “Propunerea formulata de Partidul NaționalLiberal este in persoana…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri seara, la Sfantu Gheorghe, ca imprumuturile luate de Guvern reprezinta o "povara pe termen lung" si a opinat ca acesta a gresit ca a apelat rapid la Fondul Monetar International (FMI)."In acest moment, imprumuturile luate sigur ca inseamna…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, este de parere ca alegerea primarilor in doua tururi de scrutin reprezinta cel mai important mesaj de schimbare pe care clasa politica il poate da in anul 2020. "Am convingerea ca Guvernul pe care il sustinem va face aceasta schimbare, indiferent…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri seara, ca, in 2020, se va lucra la o noua lege a pensiilor, care sa elimine ”disfunctionalitatile, inechitatile”. ”Anul viitor, e inclus in programul de guvernare, vom crea echipe largi de lucru in care vom include specialisti, vom include reprezentanti…