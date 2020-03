Guvernul plafoneaza preturile gazelor, electricitatii si combustibililor, printr-o noua ordonanta militara

Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Ministrul de Interne, Marcel Vela, a prezentat duminica seara Ordonanța militara nr. 4. Amenzile pentru cei care nu respecta izolarea se maresc, valorile fiind intre minim 2000 de lei și maxim 20 de mii de lei! Ministrul Vela a mai spus ca in perioada starii de urgența prețurile la energie…

- ORDONANȚA MILITARA 4 / Marcel Vela, ministrul de Interne și secretarii de stat Raed Arafat și Bogdan Despecu au anunțat in aceasta seara masurile care vor fi implementate in Romania in urmatoarea perioada. „Suntem aici pentru a va prezenta principalele activitați desfașurate de structurile noastre…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat in aceasta seara conținutul Ordonanței Militare Nr. 4 in care sunt prevazute noi restricții pentru cetațeni, dar și modalitați de susținere a activitații șoferilor profesioniști. Conform lui Marcel Vela, „Ne flam in fața unui examen greu care se intinde pe…

- ORDONANTA MILITARA 4 // SCENARIUL 4. Tot mai multe voci estimeaza, pentru maine, depașirea pragului critic de imbolnaviri cu coronavirus, respectiv 2000 de persoane. Din acel moment, Romania va intra in Scenariul 4. ORDONANTA MILITARA 4 // SCENARIUL 4. Ministrul de Interne, Marcel Vela, și secretarii…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a prezentat in aceasta seara prevederile ordonantei militare nr. 3, care impune noile restrictii privind circulatia persoanelor, atat pe timp de zi, cat si de noapte. Marcel Vela a precizat ca potrivit noilor prevederi se interzice circulatia tuturor persoanelor in…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a prezentat in aceasta seara, prevederile Ordonantei Militare nr. 3, privind noi masuri restrictive care sa ajute la combaterea raspandirii coronavirusului. Mai multe prevederi ale actului au fost mentionate, tot astazi, de catre presedintele Klaus Iohannis. The post…

- Ordonanța militara data astazi prevede ca se inchid toate magazinele cu excepția celor care vand produse alimentare și farmaciilor, iar circulația va fi limitata, cu excepția deplasarilor profesionale, medicale sau de ingrijire a oamenilor aflați in ingrijirea persoanelor respective.Deplasarile, restricționate…

- Printre prevederile ordonanței de urgența privind alegerile parlamentare se numara creșterea numarului de parlamentari pentru diaspora, potrivit ministrului de Interne, Marcel Vela. Totodata, actul normativ prevede extinderea zilelor de votare pe trei zile, similar cu alegerile prezidențiale, transmite…