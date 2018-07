Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta, in sedinta de joi, proiectul "Solidaritatea", prin care vor fi organizate tabere gratuite pentru copiii si pentru tinerii proveniti din familiile afectate de inundatii, a anuntat premierul Viorica Dancila. "Ne preocupa situatia copiilor din familiile afectate de inundatii.…

- Deputatul PSD de Suceava Maricela Cobuz a informat ieri, printr-un comunicat de presa, ca la solicitarea premierului Viorica Dancila, Ministerul Tineretului si Sportului va organiza tabere gratuite destinate copiilor din familiile ale caror locuinte au fost afectate de calamitati. Potrivit ...

- Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a anunțat ca familiile din județul Suceava afectate de inundații vor fi sprijinite de Guvernul Romaniei. Maricela Cobuz a amintit ca intreaga țara s-a confruntat in ultima perioada cu calamitați naturale care au provocat dezastre și au afectat foarte multe gospodarii,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila și mai mulți membri ai Cabinetului au stabilit marți, in cadrul ședinței operative convocata la Guvern, masurile necesare pentru sprijinirea oamenilor și comunitaților afectate de inundații. O parte dintre masurile de intervenție rapida urmeaza sa fie adoptate in prima…

- Guvernul a anuntat luni ca premierul Viorica Dancila, alaturi de membri ai Executivului, se deplaseaza in mai multe zone afectate de inundatii din judetele Buzau, Bacau, Covasna, Brasov, pentru a evalua pagubele si a identifica cele mai rapide solutii de sprijinire a oamenilor.

- Guvernul anunta luni ca premierul Viorica Dancila, alaturi de membri ai Executivului, se va deplasa in mai multe zone afectate de inundatii din judetele Buzau, Bacau, Covasna, Brasov, pentru a evalua pagubele si a identifica cele mai rapide solutii de sprijinire a oamenilor.

- Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Olt anunța ca pentru acest an s-au alocat 52 de locuri in tabere sociale și alte 20 pentru copiii cu handicap. Copiii selectați urmeaza sa petreaca cinci zile la mare in perioada 28 iulie ...

- DJTS Olt anunta ca a inceput procedura de selectie pentru stabilirea beneficiarilor de tabere sociale din aceasta vara, termenul limita pentru transmiterea dosarelor fiind foarte scurt – 15 iunie 2018.