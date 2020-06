Stiri pe aceeasi tema

- Un roman de 54 de ani a murit zilele trecute in Germania, in timp ce se afla la cules de sparanghel. Rudele barbatului spun ca acesta nu avea probleme medicale și ca așteapta rezultatele necropsiei.Nicolae Bahan avea doar 54 de ani, era din Solca, Suceava și muncea sezonier la o ferma din…

- Guvernul ar putea interzice exportul de cereale. Premierul Ludovic Orban a spus, joi, in ședința de Guvern, ca unii producatori sunt „lacomi” si pot lasa tara fara grau, astfel ca se anunta masuri...

- Guvernul Orban va adopta in sedinta de azi o ordonanta de urgenta prin care mandatelor alesilor locali - primari, consilieri locali, presdinti de Consilii Judetene si consilieri judeteni - vor fi prelungite pana la finalul lunii decembrie, cel tarziu.

- Ministerul chinez de Externe a respins joi indoielile americane cu privire la fiabilitatea bilanturilor epidemiei noului coronavirus prezentate de Beijing drept comentarii ”indecente”, relateaza Reuters.China a fost intru totul transparenta cu privire la consecintele epidemiei noului coronavirus…

- Pentru a limita deplasarile, in contextul pandemiei de coronavirus, Guvernul Romaniei a adoptat o Ordonanța de Urgența prin care a decis ca solicitarile catre institutiile publice sa fie depuse online, iar acestea vor fi obligate sa accepte documentele și raspunda tot in format electronic. Cetatenii…

- Guvernul Orban se reuneste, joi, in sedinta, la Palatul Victoria, in regim de videoconferinta. Pe ordinea de zi se afla o Ordonanta de Urgenta a Ministerului Finantelor Publice, prin care, la cerere, se amana cu pana la 9 luni plata ratelor bancare, in cazul persoanelor fizice si a firmelor, in contextul…

- Romanii nu vor mai putea circula, pe perioada noptii, decat in anumite conditii, potrivit ordonatei militare adoptate de Guvernul Orban, in urma cu doua zile, prin care sunt impuse noi restricții pentru combaterea raspandirii #Covid-19. Din ce motive poti iesi din casa, in intervalul orar 22.00 - 6.00In…

- Deputatul liberal Lucian Heius si administratorul public al municipiului Deva, Adrian David, s-au vindecat de infectia cu virusul COVID-19, cel de-al doilea test efectuat vineri in Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara fiind negativ, anunța AGERPRES.Cei doi se vor externa din spital vineri…