Stiri pe aceeasi tema

- Guvern Viorica Dancila se reunește luni cu doar cateva ore inainte de votul de investitura pentru noul Guvernul Ludovic Orban. Ședința este anunțata pentru luni, la ora 11,00, iar votul de investitura este programat sa aiba loc in Parlament la ora 14,00. La ședința, care ar putea fi ultima pentru Guvernul…

- Guvernul Orban va trebui ca maine sa treaca cel mai dificil examen de pana acum - strangerea numarului de 233 de voturi necesare pentru a obține votul de incredere al Parlamentului. Potrivit Adevarul, liberalii au negociat la sange cu parlamentari de la PSD si de la ProRomania, iar sursele spun ca…

- Guvernul Dancila a fost demis de plenul Parlamentului, care a aprobat joi moțiunea de cenzura depusa de opoziție cu 238 de voturi ”pentru” și cinci „impotriva”. Votul a fost secret, cu bile. Pentru a trece moțiunea de cenzura erau necesare 233. Premierul Viorica Dancila i-a cerut joi presedintelui Klaus…

- Calin Popescu Tariceanu apreciaza ca joia viitoare vor fi peste 240 de voturi in favoarea moțiunii de cenzura Președintele ALDE a declarat ca cifra este data de calcule facute imediat dupa ce in Parlament a fost respinsa oridnea de zi cu 194 de voturi “impotriva”, fata de 181 voturi ‘pentru”. “E o…

- Curtea Constituționala a admis parțial conflictul dintre premier și președinte. Ca urmare, Klaus Iohannis este obligat sa revoce miniștrii demiși de Dancila, sa numeasca interimarii și sa motiveze refuzul numirii noilor miniștri. Decizia a fost luata cu 7 voturi ”pentru” și 2 voturi ”impotriva”. Au…

- Premierul Viorica Dancila a hotarat sa amane votul de incredere din Parlament. Acesta ar urma sa aiba loc dupa data de 18 septembrie, au declarat surse din conducerea PSD pentru MEDIAFAX. Votul era anunțat pentru saptamana viitoare, insa șeful Executivului așteapta decizia CCR. „Dupa 18 septembrie,…

- Calin Popescu Tariceanu a facut o serie de declarații miercuri seara la postul național de televiziune. El a acuzat-o pe Viorica Dancila ca incearca cu orice pret sa restructureze ALDE și totodata sa evite necesitatea venirii in Parlament. Liderul ALDE a precizat ca premierul nu va scapa de votul…

- Premierul Viorica Dancila pare ca s-a decis in ceea ce priveste votul de incredere al Guvernului in Parlament. Conform surselor politice, aceasta ar urma sa vina in fata deputatilor si senatorilor pe 15 septembrie. Votul pentru remanierea guvernamentala ar urma sa aiba loc pe 15 septembrie in Parlament,…