Guvernul Orban se reuneşte în ultima şedinţă din acest an

Guvernul hotaraște astazi cum va arata noua schema de personal din ministere și direcțiile subordonate. Asta dupa ce s-au facut analize in toate ministerele pentru a se vedea exact unde poate fi scazut numarul de angajați. In ședința anterioara de guvern, premierul Ludovic Orban le-a cerut miniștrilor ca astazi sa aiba avizele pentru toate hotararile de Guvern de organizare și funcționare ale ministerelor, pentru a intra in Anul Nou cu noile organigrame. Masura este una din lungul șir de taieri susținute de guvern pentru 2020, pe langa interzicerea cumulului pensie salariu la stat și inghețarea…