Guvernul Orban se reuneşte în prima şedinţă după demiterea prin moţiune de cenzură Guvernul Orban se reuneste joi in prima sedinta dupa ce saptamana trecuta a fost demis prin motiune de cenzura, pe ordinea de zi a reuniunii aflandu-se mai multe proiecte de hotarari de guvern care vizeaza domenii precum apararea, sistemul judiciar si administratia publica. Astfel, potrivit ordinii de zi anuntate, Executivul urmeaza sa adopte un proiect de hotarare privind aprobarea numarului mediu maxim de personal pe anul 2020 pentru operatorii economici din industria nationala de aparare. Un alt proiect de hotarare supus aprobarii in Guvern are in vedere stabilirea modelelor formularelor-tip… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Orban se reuneste joi in prima sedinta dupa ce saptamana trecuta a fost demis prin motiune de cenzura, pe ordinea de zi a reuniunii aflandu-se mai multe proiecte de hotarari de guvern care vizeaza domenii precum apararea, sistemul judiciar si administratia publica.Citește și: ZVON…

- Guvernul Orban se reuneste joi in prima sedinta dupa ce saptamana trecuta a fost demis prin motiune de cenzura, pe ordinea de zi a reuniunii aflandu-se mai multe proiecte de hotarari de guvern care vizeaza domenii precum apararea, sistemul judiciar si administratia publica. Astfel, potrivit ordinii…

- Senatul si Camera Deputatilor, reunite in sedinta comuna, vor dezbate si vota miercuri motiunea de cenzura intitulata ‘Guvernul Orban/PNL – privatizarea democratiei romanesti’, semnata de 208 parlamentari, initiata de social-democrati dupa ce, saptamana trecuta, Executivul si-a angajat raspunderea pe…

- Potrivit unor surse social-democrate, in sedinta CExN principala tema de analiza va fi motiunea de cenzura. Un alt subiect important aflat pe ordinea de zi va fi organizarea congresului. Este posibil sa fie luate in discutie propunerile venite din partea tuturor membrilor de modificare a statutului,…

- Executivul a aprobat, in sedinta de marti, alocarea sumei de 411 milioane de lei pentru platile restante la ajutorul de stat acordat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura."In sedinta Guvernului din 28 ianuarie 2020 a fost aprobata o Hotarare prin care se completeaza…

- Guvernul se reunește, luni, intr-o ședința pentru a aproba Ordonanța pentru triplarea numarului de școli din programul „Masa dupa școala”, au relatat surse guvernamentale, duminica, pentru MEDIAFAX. Proiectul de ordonanța prevede ridicara numarului de școli din program la 150, mai relateaza…

- PSD a anuntat, prin vocea liderului sau interimar, Marcel Ciolacu, ca va depune motiune de cenzura, dupa ce Guvernul Orban a decis sa isi angajeze raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. "O sa depunem o moțiune de cenzura impreuna cu primii parteneri, cu grupul UDMR. Și va spun…

- Social democrații au decis in CEx sa atace prin moțiune de cenzura asumarea raspunderii din partea Guvernului PNL privind alegerea primarilor in doua tururi. Liderii PSD au votat in ședința Comitetului Executiv de marți, prima din acest an, sa depuna imediat o moțiune de cenzura pentru demiterea Guvernului…