Guvernul Orban, punctul slab după comasarea ministerelor. Ilan Laufer, semnal de alarmă ”Chemați reprezentanții mediului de afaceri la o intalnire și intrebați-i: doriți desființarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și comasarea acestuia cu alte patru ministere? Energie, Economie și ce mai este acolo... Un ministru, viitorul ministru, care va conduce toate aceste trei sau patru ministere, nu va avea la fel de mult timp sa se ocupe de mediul de afaceri. De aceea, in programul de guvernare, s-a gandit un ministru dedicat acestui domeniu.” a spus Ilan Laufer, in interviul DCNews, subliniind ca se va comunica la un nivel mai mic cu mediul de afaceri.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

