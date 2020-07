Guvernul Orban pregăteşte normele pentru aplicarea legii carantinei, după intrarea ei în vigoare Guvernul se reuneste, marti, in sedinta pentru a introduce prevederile noii legi a carantinarii si izolarii in hotararea privind prelungirea starii de alerta cu 30 de zile si pentru a stabili normele administrative de aplicare a acestor prevederi.Legea privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic a fost publicata, sambata, in Monitorul Oficial si intra in vigoare marti, la trei zile dupa publicare. Executivul trebuie sa modifice, in sedinta, Hotararea de Guvern privind starea alerta, in concordanta cu prevederile noii legi privind… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Legea privind carantina intra in vigoare, marti, la trei zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial. Pentru adopta actele administrative si normative necesare pentru punerea in aplicarte a masurilor cuprinse in lege, premierul Ludovic Orban are intalniri cu ministrii de resort, dar si cu toti…

- Legea privind carantina intra, marti, in vigoare, dupa ce sambata a fost promulgata de presedintele Klaus Ioannis si a fost publicata in Monitorul Oficial. Legea permite carantinarea si izolare persoanelor bolnave, dar si alte masuri necesare pentru a limita raspandirea virusului. Premierul…

- Guvernul se reuneste marti în sedinta pentru a introduce prevederile noii legi a carantinarii si izolarii în hotarârea privind prelungirea starii de alerta cu 30 de zile. Legea, promulgata sâmbata de seful statului, a intrat marti în vigoare.Premierul Ludovic Orban…

- Guvernul se reuneste marti in sedinta pentru a introduce in hotararea privind prelungirea starii de alerta cu 30 de zile prevederile noii legi a carantinarii si izolarii. Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca Guvernul va modifica HG privind starea alerta in concordanta cu prevederile noii legi…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca miercuri va convoca ministrii si institutiile cu atributii de control pentru a se realiza o analiza a planului de masuri care vor intra in vigoare in perioada urmatoare. Seful Executivului spune ca autoritatile vor sa se asigure ca vor fi respectate regulile privind…

- Guvernul a adoptat urmatoarele masuri: Art.1 Se excepteaza de la masura de carantinare/izolare persoanele sosite din tarile stabilite pe baza analizei efectuate de Institutul National de Sanatate Publica, aprobate prin hotarare a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. (2)…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea nr. 28 din 11 iunie 2020, privind propunerea unor noi masuri de relaxare in contextul epidemiologic actual, aplicabile incepand cu data de 15.06.2020. Hotararea prevede: Art.1 Se excepteaza de la masura de carantinare/izolare…

- In urma editorialului publicat ieri, in Bistrițeanul.ro, Stelian Dolha, prefectul județului Bistrița-Nasaud, face urmatoarele precizari: Haideți sa ieșim din logica unui conflict alimentat de o luna incoace de unii și de alții, cu tot soiul de interese. Le reamintesc ca alegerile sunt departe, foarte…