Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Orban se reuneste, miercuri, in sistem teleconferinta, pentru a adopta un prim set de masuri pentru sustinerea companiilor si salariatilor din sectoarele afectate de pandemia de coronavirus. Premierul Ludovic Orban a anuntat ca se va da ”un puternic semnal angajatilor si economiei”.

- Cu fiecare om care sta acasa, cu fiecare blocaj care apare la nivelul companiilor pandemia se poate transforma dintr-o urgenta globala de sanatate umana si intr-o criza economica, afirma Federatia Patronala Concordia si Consiliul Investitorilor Straini propun Guvernului 100 de masuri urgente pentru…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis: Exista conflict intre presedintele Iohannis si Parlament. Orban nu mai poate fi desemnat, pentru a doua oara, ca premier. Magistratii CCR au constatat, astazi, ca exista in conflict intre presedintele Klaus Iohannis si Parlament, astfel ca sesizarea PSD a fost…

- Calin Popescu-Tariceanu a acuzat Guvernul Orban, in timpul dezbaterii la moțiunea de cenzura, ca evita procedura parlamentara, dupa ce Executivul liberal a adoptat nu mai puțin de 25 ordonanțe de urgența. In iulie 2005 Cabinetul Tariceanu emitea 21 astfel de acte normative intr-o singura ședința,…

- Marcel Ciolacu a anunțat, duminica, ca PSD va depune o moțiune de cenzura în urmatoarea sesiune parlamentara împotriva Guvernului PNL. Liderul interimar al PSD invoca conflictul juridic dintre Parlament și Executiv și precizeaza ca Ludovic Orban ar trebui sa își dea demisia, potrivit…

- Executivul condus de Ludovic Orban se reuneste, vineri, in a treia zi de Craciun, in sedinta, incepand cu ora 20.00. Guvernul nu a transmis, insa, ordinea de zi a sedintei de Guvern, insa, potrivit unor surse, Executivul ar urma sa amane intrarea in vigoare a unor masuri, care urmau sa isi produca efecte…

- Guvernul Orban s-a reunit vineri in sedinta. Prim-ministrul anunta ca bugetarii vor avea zi libera pe 27 decembrie si 3 ianuarie, dar Trezoreria va lucra pana la finalul anului Sedinta de Guvern, vineri, la Palatul Victoria. Executivul condus de Ludovic Orban stabileste doua zile libere bugetarilor,…

- Sedinta de Guvern, vineri, la Palatul Victoria. Executivul condus de Ludovic Orban urmeaza sa stabileasca daca va da doua zile libere bugetarilor, de Sarbatorile de iarna. Pe agenda sedintei de Guvern se afl si o noua rectificare bugetara, pentru alocarea de sume autoritatilor locale. Potrivit proiectului…