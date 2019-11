Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat luni, in plenul reunit al Parlamentului, ca are in vedere modificarea actelor normative care au avut efecte negative in economie, precum OUG 114, scrie Agerpres. "Vom incerca modificarea, abrogarea celor mai multe prevederi nocive (din OUG 114…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat luni, in plenul reunit al Parlamentului, ca mandatul Executivului sau este unul limitat, de un an, subliniind insa ca trebuie luate urgent anumite masuri. „Acest...

- Votul pentru investirea Guvernului lui Orban are loc astazi. PSD și Pro Romania nu participa la vot Plenul reunit al Parlamentului se reuneste, luni, pentru votul de investire a Guvernului propus de premierul desemnat Ludovic Orban. Şedinţa începe la ora 14:00 și conform programului,…

- Votul pentru investirea Guvernului lui Orban are loc astazi. Dancila admite ca ar putea fi și „tradatori” Plenul reunit al Parlamentului se reuneste, luni, pentru votul de investire a Guvernului propus de premierul desemnat Ludovic Orban. Şedinţa începe la ora 14:00 și…

- Presedintele PNL, premierul desemnat Ludovic Orban, a declarat, luni, ca are increderea ca Guvernul va fi investit, in cazul in care plenul reunit al Parlamentului se va desfasura intr-o zi de luni, marti sau...

- UPDATE, ora 11:14 – Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat astazi dimineața ca toti parlamentarii liberali sunt prezenti la votul privind motiunea de cenzura si ca vor vota la vedere impotriva Executivului. El a spus ca a tinut legatura cu toti liderii partidelor parlamentare care si-au aratat…

- Plenul reunit al Parlamentului se reuneste, joi, pentru citire motiunii de cenzura intitulata "Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!". Opozitia a reusit, miercuri, sa invinga, la vot, PSD-ul si sa schimbe votul pe motiune de sambata, pentru joia viitoare. Presedintele…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca, in contextul in care a fost respinsa citirea moțiunii in plenul reunit de miercuri și pe baza calculelor celor din ALDE, vor fi peste 240 de voturi pentru caderea Guvernului. „Da, e o dovada simpla, tangibila, concreta ca intr-adevar, așa cum spunea…