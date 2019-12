Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul economiei, Virgil Popescu, l-a demis marți pe Horia Grama din funcția de președinte al Agentiei Nucleare si pentru Deseuri Radioactive, potrivit surselor HotNews.ro. Acesta deținea aceasta funcție de la începutul lui 2017, chiar daca nu avea experiența în domeniu. Horia Grama a…

- Dupa sedinta de Guvern de la Palatul Victoria, purtatorul de cuvant al Executivului a anuntat ca, in cadrul sedintei, Ludovic Orban, premierul Romaniei a decis, pe langa sa abroge hotararea prin care fostul purtator de cuvant al guvernului Viorica Dancila, Nelu Barbu, a fost numit consul la Shanghai,…

- Administrația Prezidențiala a facut urmatorul anunț: „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va participa miercuri, 6 noiembrie a.c., ora 12:00, la ședința de Guvern, la invitația Prim-ministrului Ludovic Orban". Alex Coita, reacție „In ceea ce privește prezența președintelui…

- Plenul Parlamentului s-a reunist luni votul de investire a Guvernului Orban. Executivul propus de premierul desemnat este compus din trei femei si 13 barbati. Orban propune 15 ministri si un vicepremier – Raluca Turcan, prim-vicepresedinte al PNL. Viorica Dancila elibereaza biroul de la Palatul…

- Vicepremierul propus in Guvernul Orban, Raluca Turcan, afirma ca nu presedintele Klaus Iohannis a facut structura Executivului si crede ca s-ar putea obtine o majoritate parlamentara care ”sa se poata uni si in perspectiva unor alegeri anticipate”. Intrebata despre calendarul votarii Guvernului,…

- Ludovic Orban a facut primele declarații, dupa negocierile privind noul Guvern. "Am incredere ca pana la final ne vom intelege si ca vom putea obtine sustinerea parlamentarilor de la PRO Romania", a declarat Ludovic Orban. "Am discutat puncte in care ne-am inteles: reducerea subventiei pentru…

- Joi au loc din nou, negocieri, pentru formarea Guvernului Orban, dupa demiterea Executivului condus de Viorica Dancila. Liderii care se vor afla fata in fata cu premierul desemnat sunt Victor Ponta, Calin Popescu Tariceanu si Kelemen Hunor. Sunt discutii complicate, in conditiile in care Victor Ponta…

- Premierul desemnat Ludovic Orban va anunta structura si componenta noului Guvern saptamana viitoare. Intre timp, in PNL sunt duse negocieri intense pentru un loc in Guvern sau pentru a fi lasat in afara Executivului, de teama ca va fi doar unul de sacrificiu.